Taylor Swift si sposa, arrivano gli auguri (inaspettati) di Trump - Video

Il presidente degli Stati Uniti ha commentato la notizia del matrimonio della popstar con Travis Kelce

Taylor Swift e Donald Trump
Taylor Swift e Donald Trump - Ipa/Fotogramma
26 agosto 2025 | 21.47
Redazione Adnkronos
L'annuncio del matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce arriva... alla Casa Bianca. Oggi, martedì 26 agosto, la cantante ha annunciato con un post pubblicato su Instagram il suo sì alla proposta del giocatore di football americana e la notizia ha fatto, inevitabilmente, il giro del mondo. A parlarne è stato anche Donald Trump, durante la sua riunione di gabinetto, in cui ha incontrato con i giornalisti.

A domanda diretta, il presidente degli Stati Uniti ha risposto così: "Penso che lui sia un grande giocatore, penso che sia un bravo ragazzo e penso che lei sia una persona fantastica. Quindi auguro loro tanta fortuna".

Breve, ma conciso. Poco importa quindi a Trump che Taylor Swift sia stata in prima linea durante la campagna elettorale di Kamala Harris, schierandosi apertamente per i democratici e criticando aspramente il tycoon. Nessun rancore per il presidente Usa, soltanto tanti auguri alla coppia felice.

taylor swift taylor swift matrimonio taylor swift trump trump
