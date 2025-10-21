circle x black
'Turisti per case', stasera debutta il nuovo show su Real Time

Al via il nuovo programma alla ricerca dei migliori host d’Italia con Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi

La squadra di 'Turisti per case' - Real Time
21 ottobre 2025 | 17.26
Redazione Adnkronos
Da oggi, martedì 21 ottobre, alle 21.30 arriva su Real Time per la prima volta in tv 'Turisti per case', il nuovo show che racchiude l'amore per le case e la passione per l’ospitalità. Un nuovo appuntamento di prima serata dedicato alla ricerca del miglior host che faccia sentire a casa i propri ospiti e renda la vacanza indimenticabile. Protagonisti di questa avventura i tre "professionisti del comfort" di Real Time: i due agenti di 'Casa a prima vista' Ida Di Filippo e Gianluca Torre e il giudice di 'Cortesie per gli ospiti' Tommaso Zorzi.

La missione è scoprire le più belle e originali case vacanze d’Italia, che si sfideranno tra concept di ospitalità differenti, ognuna che riflette le personalità degli host proprietari e costruita su caratteristiche uniche e irreplicabili. Tra i panorami da togliere il fiato come le colline del Monferrato, i vigneti della Franciacorta, il suggestivo Delta del Po e la magia del lago di Garda, il trio soggiornerà in dimore storiche, ranch in cui trasformarsi in veri cowboy americani, beauty farm pet-friendly, campeggi di lusso e vecchie scuole ristrutturate, lasciandosi accogliere dagli host, pronti a rendere la loro vacanza unica tra degustazioni, spa e concerti privati.

In ciascuna puntata, a turno, Ida, Gianluca e Tommaso sceglieranno due strutture da mettere a confronto con due esperienze di soggiorno completamente diverse tra loro. All’arrivo, ogni 'holiday home' sarà valutata da ciascun esperto secondo tre criteri, posizione (la struttura esterna, il panorama), home tour (ovvero la struttura interna, le camere) e ospitalità (ad esempio la gentilezza, la professionalità, la storia dei proprietari) con i giudizi: 'Ok', 'Ottimo' e 'Top'. Al termine di entrambi i soggiorni e dopo il secondo check out verrà svelato l’host che avrà ricevuto il maggior numero di Top e che vincerà una recensione scritta dai tre giudici. 'Turisti per case' è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Le puntate saranno disponibili dal 14 ottobre on demand su discovery+.

