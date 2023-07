Seconda serata oggi, 18 luglio 2023, per Ultimo a Milano nell'ambito del suo tour 'Stadi 2023-La favola continua'. Concerto sold-out come quello di ieri sera del cantante romano a San Siro che ha collezionato 58 dischi di platino e 19 d'oro. I prezzi dei biglietti vanno dai 39 per il prato ai 79 euro dell'anello rosso numerato. Il concerto inizia alle 21 con apertura dei cancelli previsti per chi ha i biglietti prato, anche Gold, alle 16, un'ora dopo per le tribune.

LA SCALETTA

Ti va di stare bene; sono pazzo di te; ovunque tu sia; sabbia; nuvole in testa; l'unica forza che ho; piccola stella; poesia senza veli; vivo per vivere; il ballo delle incertezze; amati sempre; la stella più fragile dell'Universo/Tu/cascare nei tuoi occhi/Peter Pan (vuoi volare con me?)/farfalla bianca/chiave/buongiorno vita; ipocondria; canzone stupida; colpa delle favole; sul finale; quel filo che ci unisce/tu questo sei tu; i tuoi particolari; supereroi; alba/amare/l'eleganza delle stelle/solo/Giusy/rondini al guinzaglio; vieni nel mio cuore; ti dedico il silenzio; pianeti; 22 settembre; sogni appesi.