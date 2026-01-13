circle x black
Valeria Marini, la truffa alla madre: "Grazie alla fede ne siamo uscite"

La showgirl ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Valeria Marini - fotogramma/ipa
Valeria Marini - fotogramma/ipa
13 gennaio 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La giustizia ha fatto il suo corso, bisogna avere fede". Così Valeria Marini ospite oggi, martedì 13 gennaio, a La volta buona è tornata a parlare del capitolo doloroso della sua vita familiare, legato alla truffa finanziaria di cui è rimasta vittima la madre Gianna negli ultimi anni.

La showgirl nel salotto di Caterina Balivo ha confessato di essere stata a Medjugorje nel tentativo di recuperare e ricostruire il rapporto con la mamma: "Lei ha subito una truffa tremenda e io non sapevo come aiutarla". "Io credo nella giustizia italiana - ha aggiunto Marini - ma a volte ha dei tempi molto lenti".

Una vicenda che ha portato la madre Gianna a isolarsi e ad allontanarsi dai figli. La giustizia però ha fatto il suo corso: "Il responsabile è stato condannato e il giudice ha disposto la restituzione di quanto sottratto alla mamma". "Lei era arrabbiata col mondo, io ho cercato di essere utile. Le ho dato un grande avvocato e quando c'è stata la sentenza per lei è stata una rinascita", ha aggiunto.

"Tutti possono subire ingiustizia, ma se uno resiste e trova la forza, come io l'ho trovata nella fede, se ne esce. Non bisogna mai mollare perché la giustizia arriva e a me la fede ha aiutato tanto. Ha riportato la luce nella nostra vita", ha concluso Marini. ﻿

