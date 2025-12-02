circle x black
La volta buona, Valerio Scanu 'punge' Caterina Balivo: battibecco sull'età

Scintille tra il cantante e la conduttrice televisiva

Caterina Balivo e Valerio Scanu - fotogramma/ipa
02 dicembre 2025 | 17.18
Scintille a La volta buona tra Valerio Scanu e Caterina Balivo. Durante la puntata di oggi, martedì 2 dicembre, si è consumato un simpatico battibecco tra il cantante e la padrona di casa mentre scherzavano sulla loro rispettiva età.

Tutto è cominciato quando Scanu ha commentato la decisione di Can Yaman e Sara Bluma - secondo alcune indiscrezioni, la loro relazione sarebbe giunta al capolinea - di non seguire più i rispettivi profili social: "Conviene non seguirsi proprio sui social, questo meccanismo è una poracciata. L'ho fatto anche io ma anni fa, poi basta". "Tu sei molto più grande di lui infatti", ha risposto Balivo, pungendo il suo ospite, con una frecciatina bonaria.

"Tu sei molto più grande", ha ribattuto Scanu, con ironia. "Io sono molto vecchia e lo so caro, sono felice di essere", ha continuato Balivo, indicando poi la data di nascita '1980'. Sanu ha reagito con tono giocoso: "1980? Solo?".

