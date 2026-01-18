circle x black
Verissimo, domenica 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

L'appuntamento della domenica con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - fotogramma/ipa
Silvia Toffanin - fotogramma/ipa
18 gennaio 2026 | 09.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, domenica 18 gennaio, con un nuovo appuntamento, il secondo del weekend. Tra gli ospiti Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in attesa della loro seconda bambina.

Nel giorno del suo ottantesimo compleanno sarà in studio, con la sua luminosa carriera e la sua storia, Katia Ricciarelli. Ma non sarà la sola a festeggiare il suo compleanno insieme al pubblico di Verissimo: in studio sarà ospite un’altra grande signora della musica: Iva Zanicchi. E ancora, il racconto intimo e intenso di Clizia Incorvaia e i quarant’anni di carriera e la vita di Nancy Brilli.

Infine, sarà a Verissimo Celeste Covino per raccontare la toccante storia di sua sorella Ada che, affetta da SLA, ha ottenuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito.

