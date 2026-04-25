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Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata di oggi

Massimo Boldi con le figlie, poi la coppia Parodi-Caressa

Silvia Toffanin
Silvia Toffanin
25 aprile 2026 | 07.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna Verissimo oggi, sabato 25 aprile, con una nuova puntata su Canale 5 alle 16.30. Silvia Toffanin accoglie in studio Massimo Boldi. L'attore sarà accompagnato dalle tre figlie Micaela, Manuela e Marta. Quindi, ecco Benedetta Parodi e Fabio Caressa. La coppia della tv sarà in studio con 2 dei 3 figli, Eleonora e Diego.

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Il 'menù' prevede quindi le interviste a Serena Rossi e Federico Russo, che interpreta Mimmo nella serie I Cesaroni. Quindi spazio a Kiara, la ballerina eliminata nell’ultima puntata del serale di Amici. In chiusura, ecco Martina Nasoni, accompagnata dalla mamma Simona: racconterà la nuova vita iniziata con il trapianto di cuore a cui è sottoposta ad agosto 2025.

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