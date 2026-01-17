circle x black
Verissimo, sabato 17 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi

L'appuntamento del weekend con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - fotogramma/ipa
17 gennaio 2026 | 09.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna l'appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18 gennaio, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin.

Gli ospiti di sabato

Ospiti a Verissimo, il regista Gabriele Muccino e l’attrice Miriam Leone, dal 29 gennaio al cinema con il film 'Le cose non dette'. Con i loro racconti personali e la loro forza, saranno in studio anche Martina Colombari e Roberta Capua.

Inoltre, spazio al percorso e alla bella famiglia di Raniero Monaco di Lapio, tra gli interpreti della serie su Canale 5, con Sabrina Ferilli, 'A testa alta – Il coraggio di una donna' e direttamente da 'Uomini e donne', ai sussulti del cuore e ai sogni di Gemma.

Infine, a nove anni dalla tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017, sarà ospite con la sua storia di sofferenza e rinascita, Marco Foresta, che a causa della valanga che distrusse l’hotel in Abruzzo, perse entrambi i genitori.

Gli ospiti di domenica

A Verissimo la gioia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in attesa della loro seconda bambina. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno sarà in studio, con la sua luminosa carriera e la sua storia, Katia Ricciarelli.

Ma non sarà la sola a festeggiare il suo compleanno insieme al pubblico di Verissimo: in studio sarà ospite un’altra grande signora della musica: Iva Zanicchi. E ancora, il racconto intimo e intenso di Clizia Incorvaia e i quarant’anni di carriera e la vita di Nancy Brilli.

Infine, sarà a Verissimo Celeste Covino per raccontare la toccante storia di sua sorella Ada che, affetta da SLA, ha ottenuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito.

