circle x black
Cerca nel sito
 

X Factor 2025, al via i Live: PierC favoritissimo per la vittoria finale secondo gli esperti Sisal

X Factor 2025, al via i Live: PierC favoritissimo per la vittoria finale secondo gli esperti Sisal
22 ottobre 2025 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La diciannovesima edizione di X Factor sta per entrare nella sua fase clou: i Live Show. Dopo aver superato Bootcamp e Last Call, i concorrenti si preparano a sfidarsi sul palco per aggiudicarsi il titolo di nuovo fenomeno musicale italiano mentre nel pubblico cresce la curiosità di scoprire chi sarà il talento di quest’anno. Secondo gli esperti Sisal, PierC, il giovane cantante piemontese che ha conquistato sin da subito pubblico e giudici con la sua voce, tanto da convincere Francesco Gabbani ad assegnargli l’X Pass, sembrerebbe essere il candidato con più chance. La sua vittoria è infatti offerta a 1,85.

Ma attenzione perché ci sono altri concorrenti pronti a sorprendere: eroCaddeo, talento pop del team di Achille Lauro, dato a 5,00 su Sisal.it e le due cantautrici Delia Buglisi e Mayu, appaiate in quota a 6,00. Anche loro hanno ottenuto l’X Pass: Delia, con la sua anima folk, scelta da Jake La Furia, e Mayu, pronta a conquistare il pubblico con la sua originalità e il suo stile, sostenuta da Paola Iezzi.

Quali sono invece gli artisti più lontani dal traguardo finale? Michelle della squadra di Francesco Gabbani e i Copper Jitters, entrambi indicati dagli esperti Sisal come possibili primi eliminati della serata: la giovane artista romagnola che fatto dell’elettronica il suo beat e la band punk del team di Achille Lauro al momento condividono infatti la stessa quota, 2,25.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
X Factor 2025 Live Show Bootcamp Last Call
Vedi anche
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza