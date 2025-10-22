X Factor 2025, al via i Live: PierC favoritissimo per la vittoria finale secondo gli esperti Sisal

La diciannovesima edizione di X Factor sta per entrare nella sua fase clou: i Live Show. Dopo aver superato Bootcamp e Last Call, i concorrenti si preparano a sfidarsi sul palco per aggiudicarsi il titolo di nuovo fenomeno musicale italiano mentre nel pubblico cresce la curiosità di scoprire chi sarà il talento di quest’anno. Secondo gli esperti Sisal, PierC, il giovane cantante piemontese che ha conquistato sin da subito pubblico e giudici con la sua voce, tanto da convincere Francesco Gabbani ad assegnargli l’X Pass, sembrerebbe essere il candidato con più chance. La sua vittoria è infatti offerta a 1,85.

Ma attenzione perché ci sono altri concorrenti pronti a sorprendere: eroCaddeo, talento pop del team di Achille Lauro, dato a 5,00 su Sisal.it e le due cantautrici Delia Buglisi e Mayu, appaiate in quota a 6,00. Anche loro hanno ottenuto l’X Pass: Delia, con la sua anima folk, scelta da Jake La Furia, e Mayu, pronta a conquistare il pubblico con la sua originalità e il suo stile, sostenuta da Paola Iezzi.

Quali sono invece gli artisti più lontani dal traguardo finale? Michelle della squadra di Francesco Gabbani e i Copper Jitters, entrambi indicati dagli esperti Sisal come possibili primi eliminati della serata: la giovane artista romagnola che fatto dell’elettronica il suo beat e la band punk del team di Achille Lauro al momento condividono infatti la stessa quota, 2,25.