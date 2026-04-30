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Zara Larsson, esce domani l'album 'Midnight Sun: Girls Trip'

L'album arriva dopo il fortunato 'Midnight Sun' (2025) e contiene collaborazioni con amiche e colleghe come PinkPantheress, Kehlani, JT, Margo XS, Emilia, Madison Beer, BAMBII, Shakira, Tyla, Malibu, Eli, Robyn ed Helena Gao

Zara Larsson, esce domani l'album 'Midnight Sun: Girls Trip'
30 aprile 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Esce domani 'Midnight Sun: Girls Trip' (Epic/Sony Music), il nuovo progetto della superstar svedese nominata ai Grammy Zara Larsson. L'album arriva dopo il fortunato 'Midnight Sun' (2025) e contiene collaborazioni con amiche e colleghe come PinkPantheress, Kehlani, JT, Margo XS, Emilia, Madison Beer, BAMBII, Shakira, Tyla, Malibu, Eli, Robyn ed Helena Gao. Il disco è stato presentato in anteprima ai fan a Milano con un listening party molto particolare, in perfetto stile Zara Larsson, in cui glitter, hair styling e speciali cupcake hanno accompagnato i presenti alla scoperta di tutti i brani e collaborazioni del progetto.

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Attualmente, Zara ha tre brani presenti nella classifica Billboard Hot 100: la titletrack 'Midnight Sun' (#39), la hit del 2016 'Lush Life', che ha conquistato la #1 di Spotify in 13 paesi e la #5 della Top 50 Globale (3.20 miliardi di stream), e 'Stateside' con PinkPantheress (#1 della Billboard Global 200 e della Top 50 Global di Spotify), utilizzata anche dalla campionessa olimpica di pattinaggio artistico Alysa Liu per una coreografia su questo brano durante le Olimpiadi Invernali. Inoltre, è uscito il brano di Tyla 'She Did It Again' feat. Zara Larsson. In merito a 'Midnight Sun', Zara Larsson aveva spiegato: “Volevo che tutto il disco avesse la sensazione di una notte d’estate che non finisce mai. Una parte della mia anima è proprio una notte estiva svedese. Questo album racchiude quella sensazione, quel momento in cui la vita è così bella da farti venire le lacrime agli occhi”.

L’album 'Midnight Sun' è stato prodotto con un team creativo composto da MNEK, il giovane produttore emergente Margo XS e la songwriter Helena Gao. L’atmosfera creativa ha permesso a Zara di lasciarsi andare, esprimendosi con spontaneità, sincerità e una grande vulnerabilità. 'Midnight Sun' è un album diretto, intenso, ricco di verità ed emozioni, e riflette la crescita artistica e personale di Zara nel corso di quasi vent’anni sotto i riflettori. “Realizzare questo disco - ha spiegato - mi ha riportata all’inizio di tutto, ai miei primi Ep, quando fare musica significava soprattutto divertirmi, creare liberamente ed essere sincera. Chi amerà questo album, amerà una parte di me profondamente autentica”.

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Zara Larsson Midnight Sun Girls Trip album collaborazioni Grammy
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