"Zendaya e Tom Holland si sono sposati", la rivelazione dello stylist Law Roach

Sul red carpet degli Actor Award lo storico stylist dell'attrice, Law Roach, conferma i rumor sulle nozze

Zendaya e Tom Holland - Ipa
Zendaya e Tom Holland - Ipa
02 marzo 2026 | 09.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il matrimonio c’è già stato". Con queste parole, dichiarate sul red carpet degli Actor Award, lo storico stylist di Zendaya, Law Roach, ha confermato le nozze tra i due attori. "Ve le siete perse", ha aggiunto sorridendo ai microfoni di 'Access Hollywood'. Una versione che Roach ha ribadito anche a 'People': "È tutto verissimo".

Tom Holland e Zendaya si sono conosciuti dieci anni fa sul set di 'Spider-Man: Homecoming'. Da giorni si rincorrono indiscrezioni sulla celebrazione delle nozze, complice la proposta arrivata mesi fa e, soprattutto, un recente avvistamento della cantante per le strade di Beverly Hills con un anello d'oro all'anulare sinistro che molti hanno interpretato come una fede nuziale. E, adesso, quelle indiscrezioni hanno trovato conferma.

zendaya
