Harry Styles e Zoe Kravitz nuova coppia? Il video della passeggiata insieme a Roma

Le immagini rubate nella Capitale hanno fatto impazzire i fan

Harry Styles e Zoe Kravitz - Ipa
Harry Styles e Zoe Kravitz - Ipa
25 agosto 2025 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

È nato un nuovo amore tra celebrità? Harry Styles e Zoe Kravitz sono stati filmati insieme mentre camminano sottobraccio per le vie del centro di Roma. E i fan sono impazziti di gioia: molti infatti, vedendo le immagini diffuse sul web, hanno dedotto che siano diventati una coppia.

Nel video Harry Styles, che trascorre molto tempo a Roma, indossa pantaloni e camicia, mentre Zoe Kravitz un abito corto bianco, borsa dello stesso colore, ballerine e cappellino con visiera neri. Pochi secondi, in cui non si scambiano gesti romantici, ma camminano disinvolti e lei si appoggia al braccio di lui.

Figlia del cantante Lenny Kravitz e dell'attrice Lisa Bonet, Zoe Kravitz compirà 37 anni a dicembre e torna proprio in questi giorni al cinema con il gangster firmato Darren Aronofsky 'Una scomoda circostanza - Caught Stealing', in cui recita al fianco di Austin Butler. Harry Styles invece ha 31 anni e ha lanciato da qualche settimana una linea di sex toys, mentre (secondo la stampa estera) sta lavorando al suo quarto album.

