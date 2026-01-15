circle x black
Cerca nel sito
 

Zoe Saldaña da record, è l'attrice con gli incassi più alti della storia

Da 'Avatar' a 'Guardiani della Galassia', da 'Star Trek ad 'Avengers' i film in cui ha recitato hanno raggiunto i 15,5 miliardi al botteghino. Nessun altro collega prima c'era riuscito

Zoe Saldaña - Ipa
Zoe Saldaña - Ipa
15 gennaio 2026 | 15.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 5 minuti

Zoe Saldaña batte ogni record detenuto da qualsiasi altro attore o attrice prima di lei sul fronte del box office. Nelle ultime ore, grazie agli incassi di 'Avatar: Fuoco e Cenere', è diventata l'interprete cinematografica la cui filmografia ha incassato di più nella storia.

Saldaña infatti ha recitato in tre dei film con più alti incassi nella storia del botteghino, il primo 'Avatar' del 2009, il suo sequel del 2022 'Avatar - La via dell'acqua' e il film Marvel 'Avengers: Endgame'. Saldaña è anche la prima attrice ad apparire in quattro film che hanno guadagnato oltre 2 miliardi di dollari a livello globale: i tre già citati e 'Avengers: Infinity War' del 2018.

Ma la sua carriera è piena di successi commerciali. Oltre ad aver dato un volto a Neytiri nella trilogia di James Cameron ed essersi trasformata in Gamora in tutti i film Marvel in cui appaiono i 'Guardiani della Galassia', Saldaña è stata anche Nyota Uhura nella trilogia di 'Star Trek' (che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari a livello globale) ed è stata Anamaria in 'Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna', il primo film della saga con Johnny Depp.

Ora il totale degli incassi dei suoi film ha raggiunto i 15,5 miliardi, spodestando dal trono la collega Scarlett Johansson che è arrivata a 15,4 miliardi (tra i suoi ruoli quello di Vedova Nera in nove film Marvel e quello della protagonista Zora nell'ultimo film del franchise di 'Jurassic World'). Dietro di loro ci sono i colleghi Samuel L. Jackson (con 14,6 miliardi), Robert Downey Jr. (con 14,3 miliardi), Chris Pratt (con 14,1 miliardi), Tom Cruise (con 12,7 miliardi) e Chris Hemsworth (con 12,2 miliardi).

Il traguardo è stato commentato da Saldaña in un video Instagram in cui spiega che questo risultato è stato "reso possibile interamente dagli incredibili franchise di cui ho avuto la fortuna di far parte", "dai collaboratori" che hanno lavorato in questi film e "da ogni regista che ha riposto la sua fiducia in me." L'attrice ha citato quelli dei franchise di maggior successo: J.J. Abrams per 'Star Trek', Joe e Anthony Russo per 'Avengers', James Gunn per 'Guardiani della Galassia' e James Cameron che ringrazia per "aver creduto nel mio potenziale, per aver visto in me qualcosa io stessa non sempre ho visto". "La tua fede, la tua guida e la tua visione non hanno solo dato forma a questi film ma anche a me, come artista", ha detto rivolgendosi direttamente al cineasta.

Ha rivolto un pensiero anche ai fan ricordando che "il vostro incrollabile supporto, la vostra passione e la vostra lealtà sono il vero fondamento di questo traguardo". "Niente di tutto questo - ha aggiunto - esisterebbe senza il vostro continuo supporto, con cuore aperto ed entusiasmo. Questo traguardo appartiene a tutti noi e vi sono profondamente grata e profondamente onorata". Poi un augurio: "Che la prossima a battere il record sia un'altra donna!".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
zoe saldana film zoe saldana zoe saldana marito zoe saldana instagram
Vedi anche
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza