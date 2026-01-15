Da 'Avatar' a 'Guardiani della Galassia', da 'Star Trek ad 'Avengers' i film in cui ha recitato hanno raggiunto i 15,5 miliardi al botteghino. Nessun altro collega prima c'era riuscito

Zoe Saldaña batte ogni record detenuto da qualsiasi altro attore o attrice prima di lei sul fronte del box office. Nelle ultime ore, grazie agli incassi di 'Avatar: Fuoco e Cenere', è diventata l'interprete cinematografica la cui filmografia ha incassato di più nella storia.

Saldaña infatti ha recitato in tre dei film con più alti incassi nella storia del botteghino, il primo 'Avatar' del 2009, il suo sequel del 2022 'Avatar - La via dell'acqua' e il film Marvel 'Avengers: Endgame'. Saldaña è anche la prima attrice ad apparire in quattro film che hanno guadagnato oltre 2 miliardi di dollari a livello globale: i tre già citati e 'Avengers: Infinity War' del 2018.

Ma la sua carriera è piena di successi commerciali. Oltre ad aver dato un volto a Neytiri nella trilogia di James Cameron ed essersi trasformata in Gamora in tutti i film Marvel in cui appaiono i 'Guardiani della Galassia', Saldaña è stata anche Nyota Uhura nella trilogia di 'Star Trek' (che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari a livello globale) ed è stata Anamaria in 'Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna', il primo film della saga con Johnny Depp.

Ora il totale degli incassi dei suoi film ha raggiunto i 15,5 miliardi, spodestando dal trono la collega Scarlett Johansson che è arrivata a 15,4 miliardi (tra i suoi ruoli quello di Vedova Nera in nove film Marvel e quello della protagonista Zora nell'ultimo film del franchise di 'Jurassic World'). Dietro di loro ci sono i colleghi Samuel L. Jackson (con 14,6 miliardi), Robert Downey Jr. (con 14,3 miliardi), Chris Pratt (con 14,1 miliardi), Tom Cruise (con 12,7 miliardi) e Chris Hemsworth (con 12,2 miliardi).

Il traguardo è stato commentato da Saldaña in un video Instagram in cui spiega che questo risultato è stato "reso possibile interamente dagli incredibili franchise di cui ho avuto la fortuna di far parte", "dai collaboratori" che hanno lavorato in questi film e "da ogni regista che ha riposto la sua fiducia in me." L'attrice ha citato quelli dei franchise di maggior successo: J.J. Abrams per 'Star Trek', Joe e Anthony Russo per 'Avengers', James Gunn per 'Guardiani della Galassia' e James Cameron che ringrazia per "aver creduto nel mio potenziale, per aver visto in me qualcosa io stessa non sempre ho visto". "La tua fede, la tua guida e la tua visione non hanno solo dato forma a questi film ma anche a me, come artista", ha detto rivolgendosi direttamente al cineasta.

Ha rivolto un pensiero anche ai fan ricordando che "il vostro incrollabile supporto, la vostra passione e la vostra lealtà sono il vero fondamento di questo traguardo". "Niente di tutto questo - ha aggiunto - esisterebbe senza il vostro continuo supporto, con cuore aperto ed entusiasmo. Questo traguardo appartiene a tutti noi e vi sono profondamente grata e profondamente onorata". Poi un augurio: "Che la prossima a battere il record sia un'altra donna!".