Max Angioni, Michela Giraud e Matteo Martari sono tre dei doppiatori italiani di 'Zootropolis 2', nuovo film d'animazione Disney da oggi, 26 novembre, al cinema: rispettivamente prestano le proprie voci ai nuovi personaggi Gary De'Snake, Nibbles Maplestick e il sindaco Brian Winddancer.

Sono tanti i temi al centro del film, come quello legato ai pregiudizi. Il pregiudizio, dicono i doppiatori, "anche quello negativo può diventare un motore. Ti dà la benzina. Non tanto per dimostrarlo a quella persona, ma per mostrare al mondo chi sei davvero". (di Lucrezia Leombruni)