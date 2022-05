Spezia-Atalanta 1-3, nerazzurri in corsa per Europa

L'Atalanta batte 3-1 lo Spezia nel 'lunch match' della 36/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Picco' della città ligure. Per gli ospiti in gol Muriel al 16', Djimsiti al 73' e Pasalic all'87', per i padroni di casa rete del momentaneo 1-1 di Verde al 30'. In classifica l'Atalanta sale a quota 59 agganciando Roma e Fiorentina impegnate domani sera al 'Franchi' nel posticipo del lunedì, mentre lo Spezia resta fermo in 15/a posizione insieme alla Sampdoria con 33 punti.