Sport, Barberis: "Grandi eventi danno occupazione e migliorano l'economia del territorio"

“In prima battuta è emerso che in Italia ci sono moltissimi grandi eventi, con enormi ricadute occupazionali ed economiche per vari strati della società”. Questo il riassunto dell’intervento iniziale di Pier Carlo Barberis, Founder degli “Stati Generali Mondo Lavoro”, convegno organizzativo e programmatico tenutosi presso il “Marco Simone Golf & Country Club” di Guidonia. “Quello che per noi è importante ed è un messaggio che vogliamo dare oggi, è il fatto di creare un’attività aziendale, sociale e istituzionale, per far sì che i grandi eventi diventino un industry, e quindi promuovano un’attività non solo legata al territorio, ma connessa al sistema Paese. Oggi ne abbiamo avuto conferma: questo aspetto lo consideravamo fondamentale già quando abbiamo immaginato la prima volta i risvolti del nostro lavoro nel presente”, ha confermato Barberis.