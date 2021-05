Sport e vita attiva fanno bene ma 6 italiani su 10 rischiano di farlo male. Da Meritene, la soluzione per offrire supporto all’attività fisica e muscolare

Nestlé Health Science lancia Meritene Mobilis, valido alleato per il benessere di muscoli, ossa e articolazioni

Milano, 31 maggio 2021 - Con l’arrivo della bella stagione e le graduali riaperture, molti italiani hanno la possibilità di riprendere uno stile di vita più attivo, praticando sport all’aperto e lunghe camminate. È chiaro che la ripresa dell’attività fisica dopo lunghi periodi di sosta può portare all’insorgere di diverse problematiche legate al movimento che colpiscono in maniera particolare gli adulti. Ecco che Meritene propone un valido aiuto a supporto della popolazione con Meritene Mobilis, il nuovo integratore completo di proteine, vitamine e minerali con in più acido ialuronico e collagene: un team di alleati preziosi per il movimento e per l’intero apparato muscolo-scheletrico. L’acido ialuronico, considerato anche come “l’olio dei nostri motori”, con la sua azione antiinfiammatoria è in grado di stimolare la formazione del collagene (proteina del tessuto connettivo fondamentale per la buona salute di pelle, cartilagini, ossa, ecc.). Inoltre, la presenza della Vitamina C contribuisce alla normale formazione di quest’ultimo, mentre la Vitamina D aiuta a supportare la salute delle ossa. La fascia di età più interessata alla ripresa dell’attività fisica risulta la popolazione over 50 e lo confermano i dati: secondo l’Osservatorio Quality Lifers di Ipsos, infatti, andando avanti con l’età raddoppia la percentuale di coloro che praticano sport in modo continuativo .

Associare l’attività fisica ad una corretta e sana alimentazione è fondamentale. Molto spesso, infatti, una buona integrazione di proteine, sali minerali e vitamine contribuisce a garantire un migliore apporto di nutrienti ed energia, in modo da ridurre al minimo lo stress indotto dall’esercizio fisico e massimizzare le prestazioni, tenendo a mente anche che, con l’avanzare dell’età, il sistema muscolo-scheletrico subisce diverse variazioni tra cui: perdita di massa muscolare, riduzione della densità ossea e riduzione dello spessore della cartilagine. Programmi regolari di aerobica e di esercizi di resistenza contribuiscono a recuperare e conservare la funzionalità muscolare, ma è importante supportarli con una dieta corretta, integrata, quando necessario, con nutrienti specifici necessari per il mantenimento e la cura delle ossa, dei muscoli e delle articolazioni, che possono essere assimilati sia attraverso l’alimentazione che con l’assunzione di integratori che ne contengono i complementi.

Nestlé Health Science da tempo indaga e ricerca le soluzioni migliori per il benessere delle persone attraverso l’alimentazione e con il nuovo integratore della gamma Meritene offre un valido supporto all’attività fisica. I dati dimostrano infatti che il 73% degli italiani lamentano problematiche legate alla postura e che il 76% vorrebbe sentirsi più energico e meno stanco : Meritene Mobilis risulta dunque essere il valido aiuto per sportivi e non, poiché contiene al suo interno tutti i nutrienti specifici essenziali per la funzionalità di muscoli e ossa.

In particolare, Meritene Mobilis contiene i nutrienti essenziali utili a mantenere in buona salute l’apparato osteoarticolare e muscolare, ossia:

- Proteine di alta qualità (contenenti aminoacidi essenziali non sintetizzati dall’organismo umano) che contribuiscono al normale mantenimento della massa muscolare;

- Calcio e vitamina D che contribuiscono al mantenimento di ossa normali;

- Acido ialuronico e collagene;

- Vitamina C che contribuisce alla formazione del collagene per la normale funzione delle cartilagini

Meritene Mobilis è quindi un valido aiuto per prendersi cura del nostro benessere muscolare e della salute delle ossa, il nuovo integratore alimentare di Nestlé Health Science è infatti formulato in base alle esigenze di adulti che amano mantenersi attivi ed in movimento, per migliorare la condizione di muscoli, ossa e articolazioni, ma anche ideale per le persone che avvertono stanchezza o debolezza muscolare.

Gruppo Nestlé

Il Gruppo Nestlé, presente in 187 paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo.

Da più di 100 anni presente in Italia, Nestlé si impegna ogni giorno con azioni concrete ad esprimere con i propri prodotti e le marche tutto il buono dell’alimentazione.

Crediamo che una buona alimentazione migliori la vita. Il buon cibo nutre, il buon cibo delizia i nostri sensi e soprattutto ci unisce. Permette ai bambini di diventare grandi in salute, agli animali da compagnia di crescere sani e felici e a tutti di godere una vita piena. Il cibo è davvero buono anche quando rispetta il pianeta e protegge le sue risorse per le generazioni future.

Il Gruppo Nestlé opera in Italia con Nestlé Italiana, Sanpellegrino, Purina, Nespresso, Nestlé Nutrition e Nestlé Health Science, Nestlé Professional e CPW. Queste realtà assieme impiegano circa 4.700 dipendenti in 10 stabilimenti (oltre alla sede centrale di Assago), raggiungendo nel 2019 un fatturato totale di circa 1,6 miliardi di euro. In Italia, nel 2018, Nestlé ha prodotto un valore condiviso di 3.649 milioni di euro, pari allo 0,2% del PIL. Priorità per il Gruppo in Italia è la valorizzazione del gusto e delle tradizioni italiane nel nostro Paese e nel mondo, anche attraverso una filiera che comprende il 74% di fornitori italiani.

L’azienda opera in Italia in 9 categorie con un portafoglio di numerose marche, tra cui i principali sono: Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Buitoni, Garden Gourmet, Maggi, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orzoro, Nesquik, Il Latte Condensato, Nestlé Fitness Cereali, Meritene, Pure Encapsulations, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Purina Pro Plan, Purina ONE, Gourmet, Friskies, Felix.

