Spaventoso incidente in F3 per la 17enne Floersch

Fermo immagine dal video su YouTube/ViralBump

Spaventoso incidente a 11 giri dalla conclusione del Gp di Macao di F3 per Sophia Floersch. La 17enne tedesca finisce in testacoda, colpisce un'altra monoposto, si impenna e termina la sua corsa contro le reti di protezione dopo un volo pauroso. Floersch, si apprende dal bollettino medico diffuso dopo il ricovero in ospedale, ha riportato una frattura spinale ma è cosciente e le sue funzioni vitali sono stabili.



Dall'ospedale la 17enne, tramite Twitter, ha rassicurato sulle sue condizioni: "Volevo avvisare tutti e dire che sto bene anche se domani sarò operata. Grazie alla Fia e al mio team - ha aggiunto - che si stanno prendendo cura di me. Grazie per il supporto".



Nell'incidente oltre alla pilota tedesca sono rimaste coinvolte altre 4 persone, tutte coscienti durante il trasferimento in ospedale: il pilota giapponese Sho Tsuboi, colpito dalla tedesca, due fotografi e un commissario di gara. Il Gp lo ha vinto il britannico Dan Ticktum, con Mick Schumacher che ha chiuso al quinto posto.