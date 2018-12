Juve-Inter, decide Mandzukic

(Afp)

Quattordicesima vittoria su 15 partite per la Juventus di mister Allegri. A battere il gol decisivo nel match contro l'Inter di ieri sera, disputato all'Allianz Stadium, è Mario Mandzukic. Il bianconero porta così in testa alla classifica la squadra, momentaneamente a +11 sul Napoli in attesa della gara di oggi dei partenopei. Gara molto equilibrata e decisa dagli episodi: i nerazzurri non hanno saputo sfruttare le occasioni create nel primo tempo e a inizio ripresa, al 12', la rete di Mandzukic e i tre punti in cassaforte.