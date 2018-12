Parma non ce la fa, è pari con il Chievo

(Fotogramma/Ipa)

Finisce 1-1 la sfida del Tardini tra Parma e Chievo. Nel primo tempo due occasioni per gli emiliani, al 24' suggerimento di Rigoni per Biabiany, il francese conclude a botta sicura dal cuore dell'area ma Sorrentino si salva di piede. Passano due minuti e i ducali sono ancora pericolosi con Barillà, il tiro a giro del centrocampista viene neutralizzato dal portiere ospite.

A inizio ripresa gli scaligeri passano a sopresa in vantaggio grazie a un gol di Stepinski bravo a raccogliere un tiro-cross di Pellissier che taglia tutta l'area. La festa per l'11 di Di Carlo dura solo 7 minuti: al 51' una punizione telecomandata di Bruno Alves si insacca all'incrocio dei pali.

Poco dopo è Pellissier ad avere l'occasione di testa per riportare avanti i suoi ma non inquadra la porta. Al 66' è Di Gaudio a sfiorare il vantaggio per gli emiliani. Chievo in inferiorità numerica per l'espulsione alla mezz'ora di Depaoli. Nel finale doppia occasione per i padroni di casa con Rigoni, parata decisiva di Sorrentino, e Inglese che allo scadere colpisce il palo. In classifica il Parma sale a 21 punti, a 3 il Chievo.