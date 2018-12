Prandelli comincia con un pari

Immagine di repertorio (Xinhua)

Genoa e Spal si dividono la posta. L'incontro, valido per la 15ma giornata della serie A, vede il ritorno di Cesare Prandelli in serie A. L'inizio delle due squadre è sotto tono. Gli ospiti sono andati per primi in vantaggio con Petagna al 14esimo del primo tempo. I padroni di casa hanno raggiunto il pari al 37mo con un rigore di Piatek.

Ad accendere la sfida è stata, però, l'espulsione di Criscito per una entrata fallosa. Il Genoa è stato costretto dall'11esimo quindi a giocare in dieci. Nel finale la Spal manda in fumo due occasioni di Antenucci e Petagna, entrambe andate a finire in un nulla di fatto.