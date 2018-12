Rimonta e vittoria, la Roma batte il Genoa

(Afp)

Faticano ma vincono. I giallorossi finiscono due volte sotto nel sofferto match contro il Genoa ma recuperano e rimontano portando a casa la vittoria. Finisce 3-2 all'Olimpico. La Roma e Eusebio di Francesco tornano così a respirare. Nel primo tempo sono Fazio e Kluivert a rispondere alle reti di Piatek e Hiljemark, nella ripresa è invece Cristante l'autore del gol decisivo che vale i 3 punti. Il finale è con polemica, il Genoa protesta per un calcio di rigore non dato al 95' per una spinta di Florenzi su Pandev. Per l'arbitro è tutto regolare e il risultato non cambia.

Di Francesco può tornare a sorridere: "La squadra è ancora malata - dice a Sky Calcio Club -, ma ho visto l’orgoglio e la voglia di portare a casa i tre punti". "Se guardiamo la partita tatticamente e tecnicamente – prosegue l'allenatore della Roma – ci sono stati tanti errori, ma mi interessava relativamente: dal punto di vista emotivo - sottolinea - i ragazzi hanno fatto la partita che volevo e che mi aspettavo contro una squadra - conclude - che ha dimostrato di essere in salute".