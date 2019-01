Inter, niente ricorso su chiusura San Siro: "Ma fate entrare i bambini"

(Fotogramma)

L'Inter non presenterà ricorso contro la chiusura per due turni dello stadio di San Siro per i fatti della partita contro il Napoli, ma chiede di aprire lo stadio ai bambini. Il club nerazzurro ha fatto sapere in un comunicato che non si appellerà contro la decisione presa dal giudice sportivo per i cori razzisti contro Koulibaly durante il match del 26 dicembre scorso.

"Il club - si legge ancora nella nota - ha invece inoltrato richiesta alla Federcalcio e alla Lega Nazionale di Serie A per offrire la possibilità a bambine e bambini delle scuole calcio nerazzurre e a ragazze e ragazzi del Centro Sportivo Italiano di assistere alla gara contro il Sassuolo, in programma il prossimo 19 gennaio e valevole per la 20esima giornata di Serie A, dal primo anello arancio. Un'iniziativa importante per lanciare un segnale forte e chiaro contro ogni forma di discriminazione e violenza".