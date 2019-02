Incidente stradale per Douglas Costa

(Ipa /Fotogramma)

Incidente d'auto per il giocatore brasiliano della Juventus Douglas Costa. Il calciatore 28enne, che era al volante di una Jeep Cherokee e percorreva l'A4 in direzione di Torino, è rimasto illeso, mentre è stato trasportato all’ospedale di Biella in codice giallo il conducente di una Fiat Punto coinvolta nello scontro. Sul posto la polizia stradale di Novara Est.