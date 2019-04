Champions, sfida a quattro

(AFP)

Ajax, Barcellona, Liverpool e Tottenham. Rigorosamente in ordine alfabetico. Sono queste le quattro semifinaliste della Champions League 2018/19. Gli Spurs sfideranno gli olandesi mentre ai blaugrana toccherà vedersela con i Reds. Le semifinali di andata si giocano martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio; quelle di ritorno sono in programma nella settimana successiva, 7 e 8 maggio.



A livello di ranking Uefa, il club di Amsterdam - che ha eliminato i campioni in carica del Real Madrid e ha fermato anche la corsa di CR7 e compagni - è 20esimo; il Barça (che torna tra la quattro semifinaliste dopo quattro anni) si piazza sul podio, in seconda posizione.

Il Liverpool - finalista lo scorso anno - è 12esimo nel ranking mentre l'altra squadra inglese, il Tottenham Hotspur (uscito sconfitto dalla super sfida finita 4-3 in casa del Manchester City ma 'vincente' grazie all'1-0 dell'andata), segue a sei lunghezze, al 18esimo posto.