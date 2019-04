Mancini: 'Under 21 di Di Biagio forte, può vincere Europeo'

Ct azzurro Roberto Mancini

"Penso che la Nazionale Under 21 possa vincere l'Europeo perché è una squadra giovane fatta di ragazzi forti". Sono le parole di elogio per gli azzurrini di Di Biagio pronunciate dal ct dell'Italia, Roberto Mancini, in occasione dello stage della Nazionale iniziato a Coverciano.

"Si tratta di ragazzi giovani che fino a un anno e mezzo fa erano abbastanza sconosciuti, sono venuti fuori in questo periodo, sono stati bravi e possono migliorare", conclude il tecnico jesino in conferenza stampa.

"Mario Balotelli sa che oltre a fare gol deve comportarsi bene, se vai in campo con un giocatore a rischio ammonizione e espulsione, deve essere corretto in campo. Gliel'ho detto tante volte. Deve giocar bene e far gol", ha aggiunto Mancini, in occasione della conferenza stampa per lo stage della Nazionale a Coverciano.