Monza resta in Formula 1. È stata infatti raggiunta un'intesa di massima per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto di collaborazione tra l'Automobil club d’Italia (Aci) e Liberty Media relativo al Gran Premio d'Italia a Monza per il prossimo quinquennio, fino al 2024.

Il Consiglio generale dell’Aci ha dato quindi mandato al presidente Angelo Sticchi Damiani di proseguire la negoziazione con Formula 1 su tutti gli aspetti tecnici e commerciali relativi alla partnership, in modo da giungere, in tempi brevi, alla firma del contratto e rendere pienamente operativa la collaborazione.

"Proseguiamo la negoziazione con F1 per giungere, in tempi brevi, alla firma del contratto". Lo scrive su twitter il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, in riferimento all'intesa di massima raggiunta con Liberty Media sugli aspetti economici del contratto di collaborazione relativo al GP d'Italia a Monza fino al 2024.