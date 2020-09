"Asse Roma-Qatar passa da Londra"

(IPA/FOTOGRAMMA)

L'asse che lega l'AS Roma e il Qatar passa da Londra. A rivelarlo all'AdnKronos è una importante fonte dell'emirato, a conoscenza della trattativa che ad aprile dello scorso anno portò all'accordo tra la squadra di James Pallotta e la Qatar Airways. "Il contatto ufficiale è avvenuto a Roma e poi la trattativa venne finalizzata a Doha, in tempi rapidissimi", spiega la fonte. A rappresentare la Roma in entrambe le circostanze un "emissario proveniente da Londra, che parlava un perfetto inglese", aggiunge la fonte, senza però al momento rivelare l'identità dell'emissario. Del resto, spiega ancora, Londra è la principale piazza finanziaria europea e la città dalla quale il Qatar e gli altri Paesi del Golfo Persico gestiscono i loro affari internazionali.

"E' normale che in queste operazioni ci sia un legame con Londra", dice la fonte. La rivelazione fa seguito a quella già fatta dall'AdnKronos nei giorni scorsi, riguardo ai contatti tra l'AS Roma e un "ente privato" del Qatar interessato alla squadra di Pallotta. Contatti che sono finora sempre stati smentiti dal club giallorosso. In queste giornate di rabbia e sconcerto per il divorzio tra Daniele De Rossi e la Roma, i tifosi giallorossi stanno contestando alla dirigenza del club proprio la lontananza, non solo fisica, dei centri decisionali dalla Capitale. Centri decisionali che vengono identificati con Boston e Londra, rispettivamente i luoghi in cui risiedono e operano James Pallotta e il suo consulente Franco Baldini.