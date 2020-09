Federer dà forfait

(Fotogramma/Ipa)

Roger Federer non scenderà in campo al Foro Italico per disputare il match dei quarti di finale degli Internazionali Bnl di Roma contro il greco Stefanos Tsitsipas. Ad annunciarlo con una telefonata al supervisor Atp e alla direzione del torneo lo stesso tennista elvetico, a causa di un problema alla gamba destra.

"Ho dovuto prendere la dura decisione di ritirarmi dall'Italian Open perché non mi sento fisicamente al 100%. La reazione dei tifosi e l'energia della folla durante le mie partite di ieri mi ricordano esattamente perché sto ancora gareggiando all'Atp Tour. Grazie Mille! A presto! Roma". E' quanto si legge nel tweet che lo svizzero, terza testa di serie degli Internazionali e terzo al mondo per il ranking Atp, ha scritto per spiegare il suo forfait al Foro Italico di Roma.