Gp Canada, respinta revisione richiesta da Ferrari

Sebastian Vettel (Afp)

La Fia ha respinto la richiesta di revisione avanzata dalla Ferrari in merito ai 5 secondi di penalità inflitti a Sebastian Vettel nel Gp del Canada che si è corso a Montreal, penalità che ha portato il pilota tedesco a chiudere la gara corsa a Montreal al secondo posto dietro la Mercedes di Lewis Hamilton, pur arrivando primo al traguardo. Secondo la commissione Fia "non ci sono significativi e rilevanti nuovi elementi" rispetto a quelli analizzati dunque "il procedimento è da considerare archiviato" e l'ordine di arrivo del Gp del Canada resta quindi immutato. "Non c'è dubbio che tutti in Ferrari siano dispiaciuti e amareggiati, questo non solo per il team ma anche per i tifosi e per questo sport" ha commentato il team principal della scuderia di Maranello, Mattia Binotto.