Favola Gauff, la 15enne agli ottavi

Coco Gauff (Ipa/Fotogramma)

Prosegue la favola di Cori 'Coco' Gauff a Wimbledon. La 15enne statunitense vola agli ottavi dopo il successo ottenuto al terzo turno contro la slovena Polona Hercog. Gauff si impone per 3-6, 7-6 (9-7), 7-5 in 2h47'. Gauff, al primo Slam della carriera e numero 313 del ranking, affronterà la romena Simona Halep, numero 7 del tabellone.

Dopo aver perso il primo set, la teenager si è ritrovata spalle al muro nel secondo parziale, annullando due match point alla rivale. Il primo lo ha cancellato sul 2-5 con uno splendido rovescio, il secondo (sul 3-5) è svanito per un clamoroso doppio dallo di Hercog. La giovanissima statunitense, quindi, ha dato inizio alla rimonta davanti ai 15.000 spettatori del Centrale.

"Sono sollevata, sono felice che sia finita. Lei stava giocando in maniera incredibile, era il mio primo match sul Campo Centrale. Dicono che il campo numero 1 sia il mio campo, ma forse anche il Centrale lo è...", le parole di Gauff alla fine dell'incontro. "Sapevo che avrei potuto rimontare, dovevo solo tirare i miei colpi. Il pubblico è stato fantastico, lo ringrazio per aver creduto in me. Ora non penserò al prossimo turno (in programma lunedì, ndr), prima ho un incontro di doppio misto domani e mi concentro su questo".