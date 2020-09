Perisic al Bayern Monaco, affare fatto

Ivan Perisic (Afp)

Ivan Perisic è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco. Il calciatore croato si trasferisce dall'Inter al club campione di Germania a titolo temporaneo annuale con diritto di riscatto. Sul sito del Bayern le prime parole di Perisic. "Sono molto contento di tornare in Germania. Il Bayern è uno dei più grandi club europei. Vogliamo andare all'attacco non solo in Bundesliga ma anche in coppa di Germania e in Champions League".