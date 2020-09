Raggi: "Olimpico si rifà il look per Uefa Euro 2020"

(Fotogramma /Ipa)

"Roma si prepara al grandissimo evento Uefa Euro 2020 e lo stadio Olimpico è pronto a rifarsi il look: ci saranno più bagni, più posti dedicati alle persone con disabilità e nuovi locali dedicati alla ristorazione. In Assemblea Capitolina è stata approvata una delibera, precedentemente illustrata in commissione Urbanistica, che prevede un intervento di ammodernamento dello Stadio per adeguarlo agli standard internazionali e ai requisiti dei Campionati di Calcio Uefa Euro 2020". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"L’Olimpico avrà più posti per le persone con disabilità, con un aumento dei bagni con accesso dedicato e questo è un grande segno di civiltà -aggiunge - Gli interventi, che l'Assessore all'Urbanistica Luca Montuori e gli uffici di urbanistica hanno approvato, interesseranno anche la Sala Stampa e sono previsti nuovi locali destinati alla ristorazione. L’Olimpico si mostrerà nell'abito migliore, pronto per accogliere tifosi provenienti da tutto il mondo ma resterà poi alla cittadinanza nella sua veste rinnovata e moderna".

"Roma si sta preparando a questo grandissimo evento nel migliore dei modi - aggiunge Raggi - Sarà infatti la sede di 4 gare, fra cui quella inaugurale, dei primi europei di calcio itineranti della storia che si terranno la prossima estate in 12 capitali europee. Ringrazio per il lavoro che sta svolgendo Daniele Frongia, assessore Sport, Politiche Giovanili, Grandi Eventi di Roma che è stato nominato Commissario Straordinario con il compito di fungere da coordinamento dell’Ufficio di Scopo creato ad hoc svolgendo il ruolo diretto di interlocuzione con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti".

"Roma Uefa Euro 2020 sarà una festa per tutta la città ed è prevista una grande Fan Zone dedicata ai tifosi e ai cittadini", conclude.