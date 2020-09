Poker Napoli, Fiorentina ko nella sfida-show

Lorenzo Insigne a segno su rigore (Afp)

Il Napoli passa 4-3 sul campo della Fiorentina nel secondo anticipo della prima giornata di Serie A. Il risultato matura al termine di un match spettacolare, caratterizzato dalle discutibili decisioni dell'arbitro Massa.

I viola passano in vantaggio al 9' con Pulgar, che trasforma il rigore assegnato per un tocco di mano di Zielinski. Il Napoli reagisce e trova l'1-1 con il gioiello di Mertens, che fa centro al 38'. Al 42' il belga si procura un penalty a dir poco discutibile: Castrovilli non si muove, Mertens cerca il contatto e viene premiato con il rigore. Il Var non corregge l'errore di Massa, Insigne va sul dischetto e firma il 2-1. Nella ripresa, la Fiorentina risponde al 51' con il colpo di testa imperioso di Milenkovic (2-2) ma al 56' Callejon trova l'angolino per il 3-2.

Non c'è un attimo di tregua, dall'altra parte è Boateng a timbrare al 65': 3-3. L'equilibrio resiste un centinaio di secondi, il tempo necessario per la doppietta di Insigne e per il 4-3. La Fiorentina non riesce a completare l'ennesima rimonta nonostante l'ingresso di Ribery. Il francese è protagonista dell'ultimo caso da moviola: va giù per l'intervento di Hysaj, per Massa non è rigore.