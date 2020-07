Atalanta espugna Marassi, 2-1 al Genoa

(Fotogramma)

L'Atalanta espugna Marassi battendo 2-1 il Genoa in una gara piena di colpi di scena con due gol nei minuti di recupero. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa i nerazzurri sbloccano il risultato grazie a un gol di Muriel su rigore al 64'. Nel finale di gara assalto dei rossoblù, Kouame viene atterrato in area e l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Criscito che non sbaglia: 1-1.

Quando la partita sembra ormai conclusa ci pensa Duvan Zapata che al minuto 95 esplode un destro dal limite all'incrocio dei pali facendo esplodere la gioia dei tifosi atalantini. La classifica vede la squadra orobica salire a 6 punti, fermo a 4 il Genoa.