Atalanta miracolo, vince e vola agli ottavi di Champions

(Afp)

L'Atalanta vince in Ucraina e vola agli ottavi di Champions con un vero miracolo sportivo. I bergamaschi, a zero punti dopo le prime 3 gare del torneo, si impongono per 3-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk nel match valido per l'ultima giornata del Gruppo C.

Il successo, firmato dalle reti di Castagne al 66', Pasalic all'80' e Gosens al 96', consente alla formazione di Gasperini di salire a 7 punti e di conquistare il secondo posto nel girone, alle spalle del Manchester City. Gli inglesi, già certi del primo posto, chiudono la prima fase vincendo per 4-1 sul campo della Dinamo Zagabria e fornendo un aiuto decisivo agli orobici. La Dinamo rimane a 6 punti e deve accontentarsi del terzo posto che vale la retrocessione in Europa League. Stagione europea finita per lo Shakhtar, ultimo nel girone a quota 5.