Napoli-Parma, calcio d'inizio alle 18.30

(Fotogramma)

Slitta di mezz'ora il calcio d'inizio di Napoli-Parma. "La Lega Serie A rende noto che l'incontro Napoli - Parma, in programma oggi allo Stadio San Paolo alle ore 18.00, prenderà il via con 30 minuti di ritardo", si legge in un comunicato.

"Il posticipo di mezz'ora si è reso necessario per consentire la sistemazione della copertura dello stadio, danneggiata in alcuni punti dal maltempo la scorsa notte, e permettere ai tifosi di accedere in sicurezza all'interno dell'impianto per assistere all'incontro", prosegue la nota.