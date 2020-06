La primatista dell'ora a Conte: 'serve sicurezza stradale, per corridori e utenti normali'

Vittoria Bussi, detentrice del record dell'ora su pista, e prima donna a superare la soglia dei 48 kmh, ha consegnato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione della premiazione dei Collari d'oro al Coni, una targa gialla che replica un cartello stradale che indica la distanza di sicurezza di 1,5 metri per sorpassare un ciclista. In questo video spiega le ragioni del suo gesto.

"La sicurezza stradale è un tema che sta profondamente a cuore a ciclisti e utenti della strada. Dovremmo essere più sensibili verso il prossimo, sulle strade". Conte accetta e replica"ricevuto, ci lavoreremo". Bussi, quasi un mese fa, era stata investita da un'automobilista, fortunatamente riportando danni non gravi ma subendo ancora oggi, come ha raccontato all'indomani dello scontro, "molta paura".