Infortunio Zaniolo, "Nicolò si è fatto male da solo"

(Afp)

"Ha sentito crack mentre era in movimento, l'impatto con l'avversario non ha influito. Si è fatto male da solo? Sì, con il cambio di direzione gli è successa questa cosa". Francesca Costa, la mamma di Nicolò Zaniolo, si esprime così dopo l'infortunio che il centrocampista della Roma ha subito ieri durante il match con la Juventus. "Lui non fa mai scena, sin da quando è piccolo. Ho capito subito che non stesse fingendo e che stesse provando davvero dolore", dice intervenendo a Un giorno da pecora. "Quando rientrerà? Dipende da lui, da come reagisce alle cure e alla riabilitazione. Non si può sapere", spiega.

"Florenzi ha subito lo stesso intervento più di una volta, Nicolò ha fatto molte domande e Alessandro lo ha rassicurato", dice ancora. "Totti lo ha chiamato? Gli ha scritto stamattina. Anche Balotelli gli ha mandato un messaggio vocale. In tantissimi si sono fatti sentire".

Nel pomeriggio, l'aggiornamento affidato a Instagram: "Intervento riuscito. Nicolò sta bene, pronto per ricominciare", scrive Francesca Costa.