Coppa Italia, doppio rigore e Napoli ai quarti

Foto AFP

Il Napoli si qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia, grazie al successo per 2-0 sul Perugia. A decidere la sfida del San Paolo due calci di rigore trasformati dal capitano Lorenzo Insigne al 26' e al 38' del primo tempo. Gli umbri hanno sprecato l'occasione per riaprire la partita nel recupero prima dell'intervallo con un altro penalty tirato da Iemmello e parato da Ospina. Gli azzurri affronteranno nei quarti la vincente tra Lazio e Cremonese in campo all'Olimpico alle 18.