Dybala: "Spero di tornare a festeggiare i gol con Pogba"

Paulo Dybala (Foto AFP)

"Pogba? Io e Paul abbiamo un bel rapporto e quando lui giocava qui cercavamo continuamente un modo di festeggiare nuovi gol. Per fortuna erano tanti e abbiamo cambiato diverse esultanze. Spero che un giorno possiamo tornare a festeggiare i gol insieme". Sono le parole dell'attaccante argentino della Juventus Paulo Dybala ad "OTRO", la nuova piattaforma con accesso esclusivo a contenuti originali dei più forti calciatori al mondo, parlando del suo ex compagno in bianconero Paul Pogba. Parlando della Juventus, Dybala la definisce un "sogno", "per differenti motivi, perché un giocatore sogna sempre di giocare con squadre di questa levatura, perché è un sogno essere qui a rappresentare questi colori, ed è un sogno raggiungere tutti questi titoli, per la gente perché se lo merita, e anche per noi che ce lo meritiamo, e sogno di raggiungere tanti risultati importanti a livello personale in questo club".