Pistocchi a Piccinini: "Attento a dire cose scomode su Nedved"

Foto Fotogramma

"Attento Sandro: l'ultimo che ha detto qualcosa di scomodo su Nedved sono stato io...e sai bene come è andata a finire". Lo scrive su twitter il giornalista Maurizio Pistocchi rivolgendosi a Sandro Piccinini dopo le sue parole sul vice presidente della Juventus in merito alle polemiche legate al match con la Fiorentina. "Beh essendo disoccupato rischio meno di te...", ha risposto Piccinini al collega in un post con due emoticon sorridenti. "A parte gli scherzi -ha aggiunto Piccinini-, come sai non mi piace entrare nelle polemiche post partita e faccio un tweet a settimana. Ma Nedved (proprio lui) che dice che le polemiche arbitrali fanno male al calcio è un po' troppo...Abbraccio".

Lo scambio di messaggi tra i due giornalisti, in particolare le dichiarazioni di Pistocchi, hanno ovviamente scatenato gli appassionati di calcio sui social. "Aprite un canale sportivo tutto vostro e vi seguiremo", "Siete la voce della verità, grazie", scrive chi si schiera dalla parte dei due giornalisti.

Particolarmente attivo Pistocchi nel replicare a chi invece lo attacca per le sue parole. "La Juventus da oggi oltre ad essere l’alibi di chi non vince mai è anche l’alibi di chi non ha più un lavoro", scrive un suo follower. "Anche di chi non ha mai avuto un cervello", risponde il giornalista. E a chi lo invita a dire pubblicamente come sarebbero andate le cose, Pistocchi replica: "Non ti preoccupare, ci sarà presto da ridere".