Asta record per Nike di Jordan, vendute per 560mila dollari

Prezzo stellare per una paio di scarpe indossate da Michael Jordan, leggenda vivente del basket mondiale: le scarpe modello Nike Air Jordan 1 S del 1985, autografate dal campione, sono state giudicata oggi per 560.000 dollari ad un'asta online di Sotheby's.

Si tratta del nuovo record assoluto per questo tipo di calzature. Le Nike utilizzate da Michael Jordan nella prima stagione Nba con i Chicago Bulls hanno così battuto le Nike Waffle Racing Flat 'Moon Shoe' del 1972, che erano state vendute per 437.500 nel luglio 2019, ma che non erano mai state usate.

Le sneakers di Jordan sono state al centro di un'accesa gara al rialzo che dopo il prezzo di partenza a 150 mila dollari, ha portato il valore rapidamente a 300.000 dollari. Negli ultimi venti minuti dall'asta, la coppia di scarpe ha raggiunto oltre 3,5 volte la stima massima di 150.000 dollari, portando il prezzo finale a 560mila dollari. Gli offerenti avevano un'età compresa tra 19 e 50 anni ed hanno partecipato da quattro continenti, con il 70% di nuovi potenziali acquirenti per Sotheby.

La data dell'asta ha coinciso con il 35esimo anniversario del lancio del primissimo modello di "Nike Air Jordan 1s" e con la trasmissione dell'ultima puntata di "The Last Dance", il docufilm in onda su Espn e Netflix che racconta la stagione 1997-1998 dei Chicago Bulls, l'ultimo campionato di Jordan con la maglia dei tori.