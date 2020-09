Sport di fatica e integratori, ProAction compie 25 anni e potenzia la presenza web

in collaborazione con ProAction

La festa per i 25 anni dalla fondazione di ProAction, azienda leader nella vendita di prodotti per sport di fatica e integratori, è nel segno della digitalizzazione. Viene infatti lanciato un sito internet nuovo, caratterizzato dalla presenza di sette sezioni dedicate ad altrettanti temi specifici, che punta a raccogliere e offrire agli utenti della rete consigli, prodotti, info e novità legate all’azienda (FOTO).

Con un occhio di riguardo al pianeta femminile, visto che un’intera sezione del portale è dedicata a ‘Pink Fit’: si tratta di una linea pensata per le donne, che ha la particolarità di non essere riservata a chi pratica sport di fatica. Si compone infatti di prodotti vari, riservati al mondo femminile per quel che concerne la linea, la cellulite e non solo. Viene assegnata una maggiore visibilità a questa speciale sezione, che risulta differenziata dalle altre categorie per una predominanza del colore rosa.

Sul portale di ProAction– www.proaction.it - pensato per essere al fianco e di supporto agli sportivi, è presente un e-commerce visto che lo shopping online è sempre più trasversale e abbraccia anche l’attività fisica con i suoi prodotti performanti. E’ da sottolineare, però, che comunque il business dell’azienda non è quello di vendere direttamente online. Viene assegnata la priorità alla vendita che avviene nel negozio: il sito insomma ha la funzione più che altro di vetrina espositiva, in grado di offrire approfondimenti anche video e informazioni oltre che assistenza ai clienti. I prodotti dell’azienda si trovano anche in farmacia e nei negozi specializzati.

ProAction per la progettazione del sito si è affidata alla web agency milanese Aleide - www.aleidewebagency.com - guidata dai soci Luca Galbiati, Filippo Levizzani e Gianluca Gallinaro. Attiva dal 2009, l’agenzia digitale con il tempo ha ampliato l’offerta di servizi unendo prezzi competitivi, professionalità e puntualità. Seguendo i clienti e perfezionando ciascuna strategia digitale al massimo e in maniera completa, Aleide si è interfacciata sia con aziende di dimensioni piccole che con realtà leader di settore come ProAction.

Intercettando le nuove modalità di fruizione del web, è stata progettata sempre da Aleide anche una app per mobile che potrà essere utilizzata al meglio quando gli eventi riprenderanno a pieno ritmo. Una volta scaricata, gli utenti si iscriveranno e forniranno i loro dati che saranno utilizzati per customizzare contenuti ad hoc.

ProAction vanta una presenza forte agli eventi sportivi, di cui è spesso sponsor e ai quali si presenta con uno stand. Presenza costante del Rimini Wellness, sarà sponsor ufficiale della Maratona di Venezia (in programma il 25 ottobre 2020).

Il portale che celebra i 25 anni dell’azienda, presenta anche una sezione ‘Academy’. Sarà estremamente utile agli atleti, poiché è qui che periodicamente verranno caricati contributi video e realizzate dirette. Si tratta di contenuti di qualità per accedere ai quali gli utenti forniscono i propri dati: serviranno, ancora una volta, a migliorare la user experience customizzando ciò che viene visualizzato dall’utente (in base alle specifiche esigenze). Sono molti i testimonial - atleti più o meno conosciuti - che hanno scelto di associare il loro nome a ProAction e ai suoi prodotti. Tra questi merita sottolineare la presenza del pugile e campione olimpico Clemente Russo.