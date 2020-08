Barcellona rifiuta l'incontro con Messi e gli chiede di rinnovare

(Afp)

Il Barcellona rifiuta l'incontro con Lionel Messi e il suo entourage per accordarsi sull'uscita del 6 volte pallone d'Oro dal club. Lo annuncia 'Marca'. Il presidente dal club blaugrana Josep Bartomeu e la Giunta Direttiva non vogliono prendere in considerazione l'addio del 33enne argentino se non con il pagamento della clausola rescissoria da 700 milioni. "O ci vediamo per rinnovare o non c'è niente da negoziare", il pensiero della società catalana secondo il quotidiano.

I legali di Lionel Messi avrebbero consigliato al proprio assistito di non presentarsi domenica al raduno del Barcellona per i test previsti dal protocollo anti-Covid a cui i giocatori blaugrana devono sottoporsi prima di riprendere gli allenamenti lunedì. Lo rende noto Radio Catalunya aggiungendo che le eventuali dimissioni del presidente Josep Maria Bartomeu non farebbero cambiare idea a Messi, che pone al centro delle proprie critiche il progetto sportivo blaugrana.