Serie A, ecco il calendario - Tutte le giornate

Foto AFP

Lazio-Atalanta alla prima giornata, Roma-Juventus alla seconda e il derby Inter-Milan alla quarta, poi Inter-Juventus e Lazio-Roma al 18° turno. E' quanto stabilito dal sorteggio del calendario della Serie A effettuato oggi.

Il calendario completo della Serie A 2020-2021

Per Andrea Pirlo, quindi, l'esordio sulla panchina della Juventus in campionato sarà contro la Sampdoria. Per i bianconeri campioni d'Italia l'avvio della nuova stagione sarà particolarmente impegnativo: dopo il match dell'Olimpico contro i giallorossi al secondo turno, la Juve ospiterà infatti il Napoli alla terza giornata. Nei primi dieci turni, la squadra di Pirlo troverà anche la Lazio all'Olimpico (7a giornata) e il Torino nel derby all'Allianz Stadium (10a giornata).

Prima giornata (20 settembre): Benevento-Inter; Fiorentina-Torino; Genoa-Crotone; Juventus-Sampdoria; Lazio-Atalanta; Milan-Bologna; Parma-Napoli; Sassuolo-Cagliari; Udinese-Spezia; Verona-Roma.

Seconda giornata (27 settembre): Bologna-Parma; Cagliari-Lazio; Crotone-Milan; Inter-Fiorentina; Napoli-Genoa; Roma-Juventus; Sampdoria-Benevento; Spezia-Sassuolo; Torino-Atalanta; Verona-Udinese.

Terza giornata (4 ottobre): Atalanta-Cagliari; Benevento-Bologna; Fiorentina-Sampdoria; Genoa-Torino; Juventus-Napoli; Lazio-Inter; Milan-Spezia; Parma-Verona; Sassuolo-Crotone; Udinese-Roma.