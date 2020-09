Tamponi ai calciatori, Cts dice no a riduzione

(Afp)

Il Comitato tecnico-scientifico dice no alla richiesta della Federcalcio di ridurre il numero dei tamponi per i giocatori. La Figc aveva elaborato un nuovo protocollo con i tamponi da effettuare ogni otto giorni, raddoppiando quindi il tempo al momento previsto tra un test e l'altro. Secondo il Cts però non ci sono le condizioni per delle modifiche al protocollo, che dovrà perciò essere applicato così come redatto. Anche in ragione dell’emergere dei diversi casi di positività fra i calciatori di questa coda d’estate.