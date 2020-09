Tennis, il 19 settembre la 4a edizione del Torneo 'Un Game per la Ricerca'

Il Centro Studi Borgogna lancia la 4a edizione del Torneo di Tennis benefico 'Un Game per la Ricerca' che verrà disputato sabato 19 settembre, presso il Circolo Sporting Club Milano 2, a Segrate. Si tratta della raccolta fondi annuale per l’Oncologia Pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, attraverso il sostegno alla Onlus il Sogno di Ale (www.ilsognodiale.it). Un’iniziativa nata da un’idea dell’avvocato Fabrizio Ventimiglia nel 2017, che ha sin qui raccolto complessivamente oltre 100mila euro interamente devoluti in favore della ricerca sul sarcoma di Ewing.

I partecipanti scenderanno in campo in un doppio misto, per poi brindare tutti insieme con un aperitivo, subito dopo la premiazione. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, verranno organizzate delle attività anche per i bambini, previa iscrizione, in modo da far trascorrere alle famiglie una giornata solidale e sportiva, all’aperto, insieme e in sicurezza.

Quest’anno ci sarà anche un’asta benefica con gadget sportivi, aperta dal 1 settembre sino alle ore 22 del 19 settembre, tramite la piattaforma di Charity Stars. Nella sezione dedicata alla campagna 'Un Game per la Ricerca' ci saranno i cimeli autografati e generosamente donati dal campione Nba Danilo Gallinari, dal capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, dal Kickboxer Giorgio Petrosyan e un pallone autografato dai più grandi campioni della F1 e della Moto Gp, tra i quali Nico Rosberg e Max Biaggi.

“Il 2020 è stato un anno che ha modificato il nostro modo di vivere. Il Coronavirus ci ha tolto tanto, ma come spesso accade è proprio nei momenti difficili che riscopriamo l’importanza di azioni e parole che in tempi di normalità vengono dimenticate. Ed è per questo che con gli Amici del Game abbiamo deciso di confermare il torneo di tennis. La solidarietà deve essere più forte delle difficoltà e della crisi economica” ha dichiarato il presidente del Centro Studi Borgogna, Fabrizio Ventimiglia.

Per le iscrizioni al Torneo di Tennis, il costo di partecipazione è di 60 Euro a persona, da versare direttamente sul conto corrente de IL SOGNO DI ALE, IBAN: IT63T0843051280000000103242. Per informazioni e adesioni, mandare una mai all’indirizzo info@centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658. L’evento è patrocinato da Comune di Milano, Istituto dei Tumori di Milano, Comune di Segrate, Coni, Lions Milano Host, Glgs e dall’Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Torneo di Tennis è organizzato dal Centro Studi Borgogna e dalla Vavassori Tennis Academy, con il sostegno degli Amici del Game, quali: MCM, La Lucente S.p.a., Wilo, Sporting Club Milano2, Milano Tennis Academy, Dominos’ Pizza, Gioielleria Cielo, Vini Gulfi, Graffiti Creative, Borgogna The House Of Mind, Borgogna 4 Children, Agorà Borgogna, Vini Cagliero, Zaini S.p.a., Bijoux, Nonno Peppe.