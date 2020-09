Consiglio nazionale informale del Coni: totale unità d’intenti a difesa di un modello vincente

Giovanni Malagò

Il Consiglio Nazionale del Coni si è riunito questa mattina al Foro Italico, in via informale, "per proseguire l’analisi relativa ai contenuti dei decreti attuativi della legge delega afferente al riordino dell’ordinamento sportivo italiano", spiega il Coni in una nota. Nel corso della riunione, che ha visto la partecipazione di ogni componente (FSN, DSA, EPS, AB, Rappresentanti territoriali, Atleti, Tecnici e membri CIO), "è stata presentata la versione - ulteriormente integrata - del documento impostato la scorsa settimana e chiamato a rappresentare e a tutelare le istanze generali del movimento".

"Il testo, suscettibile di ulteriori revisioni fino alla prossima riunione formale del Consiglio Nazionale, ha trovato piena condivisione da parte dei presenti, confermando la totale unità d’intenti da parte del mondo sportivo a difesa dei princìpi cardine che caratterizzano un modello organizzativo universalmente apprezzato", conclude la nota.