Hamilton vince a Imola, Settebello mondiale Mercedes

(Afp)

Gara dai mille volti a Imola per il Gp di F1 dell'Emilia Romagna, ma alla fine a vincere è sempre Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes dopo una partenza non eccezionale è riuscito a gestire la gara approfittando di quello che accadeva in pista, andando a conquistare la sua 93esima vittoria in F1 e regalando alla Mercedes, anche grazie al secondo posto di Valterri Bottas, il settimo titolo costruttori di fila, nuovo record in F1.

Hamilton nel finale si regala anche il giro veloce. la terza posizione dopo l'incidente nel finale della Red Bull di Max Verstappen va a Daniel Ricciardo, che precede Daniiil Kvyat e la Ferrari di Charles Leclerc. Vanno a punti anche Perez, sesto, seguito da Sainz, Norris, Raikkonen e Giovinazzi decimo. Solo 13esima la Ferrari di Sebastian Vettel dopo una buona gara per un problema nell'ultimo pit stop. Chiude in 11esima posizione Nicholas Latifi che precede Sebastian Vettel 12esimo e Lance Stroll 13esimo. Tanti i ritiri, oltre a Verstappen anche Russell, Magnussen, Ocon e Gasly.